RIETI - A fine febbraio, a Rivodutri si verificava un'aggressione ai danni dì un uomo che, nel rientrare presso la sua abitazione, veniva prima aggredito verbalmente, poi malmenato e ferito seriamente da una persona di sesso maschile a luì sconosciuta. ll malcapitato veniva subito soccorso e trasportato per le cure del caso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale De Lellis. dove isanitari, dopo averlo visitàto, lo dimettevano con pro8nosi di ben 218iorni.

I carabinlerl della stazione di Rivodutrl, allertati nell'immediatezza del fatto,5i sono dapprima recati sul posto per raccogliere testimonianze dell'accaduto e poi presso il nosocomio per le dichiarazioni della vittima del vile gesto.

Grazie agli elementi raccolti, 8li investì8atori, in brevissimo tempo, sono risusciti ad identìficare il possibile autore dell'aggressione, un trentenne residente nel capoluogo reatino, e a denunciarlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti per il reato di lesioni personali aggravate.