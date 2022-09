Rieti, aggredisce un paziente al pronto soccorso: bloccato da una guardia giurata poi arrestato per tentato furto dalla polizia

RIETI - Ancora intemperanze e spiacevoli episodi di aggressioni al Pronto soccorso dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Senza motivo nè una ragione apparente, forse vittima di uno scatto d'ira, un 36enne romeno - mentre era in sala di attesa - ha dato improvvisamente in escandescenze. Le sue intemperanze si sono rivolte nei confronti di un 70enne, anche lui in attesa di essere visitato, che è stato aggredito. Quegli attimi concitati però hanno subito richiamato l'attenzione della guardia giurata preposta alla sorveglianza che - con prontezza di spirito e fermezza - è subito intervenuta bloccando il giovane romeno ed evitando così ulteriori conseguenze e che l'aggressione degenerasse. Una volta fermato l'uomo è stato successivamente consegnato ai carabinieri intervenuti sul posto. a seguito di accertamenti e attività di controllo da parte dei militari dell'Arma. Successivamente, l'uomo è stato arrestato dalla polizia per un tentato furto di un furgone.