Sabato 7 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Forse minorenni, probabilmente non di Fara Sabina ma comunque presenze frequenti a Passo Corese, segnatamente in piazza Salvo D’Acquisto, luogo di ritrovo di tanti ragazzi della zona, molti dei quali troppo spesso su di giri, per usare un eufemismo. Si stringe il cerchio sui tre giovani - due ragazzi e una ragazza - che mercoledì sera pochi minuti prima delle 24 hanno prima insultato con frasi di stampo razzista e poi aggredito il 51enne ivoriano Issa Traore, in piazza Salvo D’Acquisto per rifornirsi d’acqua presso la fontanella pubblica. L’uomo è stato colpito da uno dei tre con una bottiglia rotta. Un colpo secco che gli ha procurato una ferita al collo, con copioso sanguinamento, che ha reso necessario il passaggio al pronto soccorso del Sant’Andrea di Roma.

I carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, che conducono le indagini, si sono nelle ultime ore concentrati sui filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona. Ascoltate anche numerose persone che, data la temperatura ancora semiestiva, non passeggiavano distanti dal luogo dell’aggressione.

Nulla ufficialmente ancora trapela, ma pare che i militari dell’Arma seguano una traccia precisa e non si esclude che nelle prossime ore si possa dare un volto ai tre aggressori del parrucchiere ivoriano, da 18 anni residente a Fara con moglie e tre figli. Superato lo shock iniziale, il 51enne ivoriano sta bene ma chiede che sull’episodio venga fatta piena luce. Così come lo chiede la famiglia dell’uomo e l’intera comunità ivoriana di Passo Corese che sta organizzando una marcia per denunciare l’accaduto e focalizzare l’attenzione sui ripetuti, spesso sottovalutati, episodi di razzismo che a Fara come in altre realtà della provincia pare stiano diventato troppo frequenti.