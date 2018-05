RIETI - Lo aggrediscono alle spalle, lo picchiano e, prima della fuga, gli gettano la bicicletta nel fiume Velino. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per un 36enne marocchino residente a Rieti grazie anche al viavai di persone dovuto alla festa per la promozione del Rieti Calcio che ha distolto gli aggressori dai loro propositi. Una brutta avventura nella notte per lo straniero che, poco prima della mezzanotte, si trovava da solo lungo l'argine che costeggia il fiume nella parte sottostante il ponte in legno di piazza Cavour. Poi l'aggressione da parte di tre giovani, sembrerebbe tutti reatini, forse nata da un diverbio o qualche bicchiere di troppo. In quel momento però il passaggio di persone sul ponte ha messo in fuga il trio che si è dileguato percorrendo l'argine del fiume non prima però di aver sollevato di peso la bici del marocchino per scaraventarla in acqua. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Luned├Č 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57



