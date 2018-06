di Raffaella Di Claudio

RIETI - È andata a assistere alla Notte bianca dell’istituto comprensivo di Fara Sabina e alla fine ha avvicinato l’ex insegnante della figlia e si è scagliata contro di lei. Una donna, di origini straniere residente nella frazione di Passo Corese, mamma di ex alunna dell’istituto comprensivo ha aggredito la maestra, in serivizio presso la scuola elementare coresina, prima verbalmente, poi passando alle mani, strattonandola e strappandole la collana.



Alla base dell’aggressione, secondo quanto ricostruito sin qui dagli inquirenti, ci sarebbero dei vecchi dissapori mai risolti. Tutto è accaduto poco dopo le ore 20 di ieri 7 giugno in piazza della Libertà. Quando sono arrivati i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, la mamma dell’ex alunna era già tornata a casa. La maestra che è stata visitata dai medici del pronto soccorso dell’ospedale San Camillo de’ Lellis, è stata dimessa con 6 giorni di prognosi. Al momento non ha ancora sporto denuncia, ma ha tempo 90 giorni per farlo.



Profondamente amareggiata la preside dell’istituto, Ileana Tozzi. «Sono costernata – ha detto la professoressa – Prima di fare dichiarazioni sull’episodio, devo raccogliere tutti gli elementi ancora mancanti. Adesso la priorità è fare la mia parte per tutelare l’istituzione nelle persone che rappresenta. E mi sto attivando in questo senso».

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA