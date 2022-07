Rieti, finanziere aggredito lungo la Terminillese

RIETI - Momenti concitati questa mattina a Vazia lungo la statale Terminillese poco distante dalla farmacia Santa Maria dove, da quanto appreso, è stato aggredito un finanziere.

In ausilio e supporto all'agente è poi intervenuto anche il personale della Squadra volante della Questura di Rieti. Il finanziere aggredito è dovuto ricorrere alle cure mediche dei sanitari del 118 giunti sul posto anche con un"automedica. Per lui, la frattura di una gamba. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla motivazione dell'aggressione.