Rieti, giovane aggredito finisce in ospedale

RIETI - Ragazzo aggredito da coetanei in piazza della Libertà a Passo Corese. È successo intorno all’una della notte tra sabato e domenica. Dalle notizie che sono iniziate a circolare di primo mattino nella seconda frazione di Fara Sabina, lo scontro sarebbe avvenuto tra due gruppi di ventenni. Alcuni ragazzi di Passo Corese stavano trascorrendo la serata, come d’abitudine, in piazza, quando sono arrivati dei coetanei (probabilmente non residenti a Fara Sabina). Per motivi ancora da accertare due di loro hanno iniziato a discutere animatamente con un giovane coresino. La discussione degenerata e ad avere la peggio è stato un giovane del posto, attualmente ricoverato all’ospedale san Camillo de’ Lellis. Ha riportato numerose lesioni, ma è fuori pericolo. I ragazzi che erano con lui hanno chiamato il 112 e in piazza della Libertà sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118. Pare che i due aggressori siano stati individuati e arrestati.