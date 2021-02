Rieti, aggredisce un ragazzo: minorenne denunciato dalla polizia

Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà il minore S.R.G., del 2005, resosi responsabile di lesioni personali aggravate in concorso.

Nella serata di lunedì scorso, un minorenne reatino, in pieno centro storico, a Rieti, ha notato una ragazza a lui sconosciuta che era oggetto di comportamenti aggressivi ed ingiuriosi da parte di due suoi coetanei ed è intervenuto in sua difesa.

I due ragazzi, per tutta risposta, hanno inseguito il giovane ed una volta raggiunto, lo hanno colpito violentemente con calci e pugni, prima di darsi alla fuga.

Le pattuglie della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, non appena avuta notizia dell’aggressione, si sono precipitate sul posto soccorrendo il minore e richiedendo l’intervento di una ambulanza del 118 per il trasporto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rieti del malcapitato che, fortunatamente, non aveva riportato gravi conseguenze fisiche nell’accaduto.

Immediatamente, gli Agenti della Volante hanno effettuato una battuta nel centro cittadino per il rintraccio degli aggressori, riuscendovi solo nella giornata successiva identificandone uno per il minorenne S.R.G., reatino del 2005, che non ha fornito, però, indicazioni sul suo complice.

Il minore è stato pertanto denunciato in stato di libertà al Tribunale per i Minorenni di Roma davanti al quale dovrà rispondere del reato di lesioni personali in concorso aggravate anche per aver agito in più persone riunite.

Sono in corso le indagini relative al rintraccio del complice aggressore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA