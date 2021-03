Ripetute aggressioni verso la compagna che trova il coraggio di chiamare i carabinieri: denunciato

RIETI - I carabinieri della stazione di Leonessa hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un cittadino rumeno di 37 anni.

L’uomo, legato sentimentalmente a una connazionale, dopo aver posto in essere, nel tempo, ripetute aggressioni fisiche e verbali nei confronti della giovane compagna, mai denunciate in precedenza, nella serata di ieri, ha nuovamente minacciato la ragazza, che ha finalmente trovato il coraggio di denunciare e si è rivolta ai Carabinieri di Leonessa, ponendo, così, fine a una relazione insostenibile.

