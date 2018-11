© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Aggressione a un ragazzo, 2 arresti dei carabinieri.Come anticipato domenica, a Passo Corese, nella notte di domenica, intorno alle 0.30, alcuni cittadini di Passo Corese erano svegliati dal trambusto in strada, che proveniva da piazza della Libertà e chiamavano subito il 112 della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto, domandando l’intervento di una pattuglia presumibilmente per un’aggressione appena consumata.I militari della stazione di Passo Corese, in quel momento in servizio perlustrativo di contrasto per i furti in abitazione, giungevano dopo pochi istanti sul posto e davanti si trovavano un gruppo di ragazzi del luogo e uno in particolare molto dolorante e tumefatto al volto, colpito ripetutamente da alcuni sconosciuti, che si erano dati alla fuga.Immediata scattava la richiesta di aiuto dei sanitari per soccorre il giovane ed altrettanto velocemente si comprendeva l’accaduto e dalla raccolta delle prime informazioni utili per l’individuazione degli aggressori, poco dopo avveniva il fermo di due di loro, che nel frattempo si erano allontananti di qualche centinaio di metri dal teatro dei fatti. I due giovani controllati risultavano essere due poco più che ventenni incensurati, originari della provincia di Roma, i quali poco prima insieme ad altri soggetti allo stato ignoti, avevano chiesto informazioni su di un’altra ragazza che stavano cercando ad un gruppo di persone sedute in piazza, alla risposta negativa dei presenti, senza alcun motivo apparente, si scagliavano contro uno di loro picchiandolo con violenza.A seguito della perquisizione personale operata in caserma degli adolescenti bloccati, uno dei due veniva trovato in possesso di un tirapugni, probabilmente utilizzato nel corso dell’assalto, oggetto sequestrato poiché di porto illecito.Il ferito era soccorso dal 118 e trasferito presso l’ospedale di Rieti per le cure del caso, fortunatamente non in gravi condizioni.I due romani dopo gli atti di rito erano dichiarati in arresto per concorso in lesioni personali aggravate con altri soggetti da identificare e pertanto, con l’accordo dell’autorità giudiziaria, erano tradotti presso le proprie residenze in detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida.