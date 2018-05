RIETI - Giornata di paura in una famiglia, arrestato un giovane.



Alle 12 di oggi, 15 maggio, la centrale operativa della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto, ha ricevuto al 112, una telefonata di un uomo che con voce scossa, segnalava, che poco prima era stato aggredito dal figlio all’interno dell’abitazione familiare, nella periferia di Passo Corese. Immediatamente, anche al fine di comprendere con precisione l’accaduto e raccogliere ulteriori notizie, venivano fatte convergere sul posto le unità di pronto intervento.

I militari della pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia mirtense arrivata per prima nella via indicata dall’uomo, prendevano contatti con il genitore richiedente aiuto, che li stava aspettando sulla strada. L’uomo, raccontava che pochi minuti prima della sua telefonata al 112, per incomprensioni personali e futili motivi, discuteva con il proprio figlio, che in preda ad un momento di collera, distruggeva alcune suppellettili dell’abitazione e lo aggrediva dapprima verbalmente e subito dopo fisicamente con un coltello a serramanico, cagionandogli nella colluttazione, una lieve ferita sul viso.



Compresa la gravità delle circostanze loro narrate ed al fine di evitare ulteriori conseguenze, i carabinieri decidevano di intervenire. Entrati nell’abitazione il ragazzo, che si mostrava alquanto spavaldo, minacciava i militari e tentava di sottrarsi al controllo, opponendo una resistenza passiva. A questo punto D.F., queste le iniziali del giovane quasi 20 anni e con qualche denuncia alle spalle, veniva bloccato e condotto con l’ausilio di personale di altre pattuglie nel frattempo arrivate, presso gli uffici della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto dove veniva tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati e resistenza a pubblico ufficiale.

Il coltello a serramanico della lunghezza totale di cm. 18 utilizzato per l’aggressione veniva recuperato e sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalita’ di rito, e’ stato tradotto presso l’abitazione di un altro familiare, per rimanere in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria reatina.

