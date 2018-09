RIETI - C'è un fermo per l'aggressione subita da una ragazza a Porta Romana due notti fa. Si tratta di un rumeno di stanza a Rieti, che si trova attualmente in questura, e che avrebbe sequestrato e rapinato la giovane procurandole anche delle piccole ferite sul corpo. L'operazione è della Mobile, blitz all'alba in un appartamento non lontano dalla zona dell'aggressione, che insieme ai carabinieri si è messa subito a caccia dello straniero. I contorni della vicenda sono però ancora tutti da chiarire e verrano resi noti durante una conferenza stampa programmata per le 15 in questura.

Mercoled├Č 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA