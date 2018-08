RIETI - Nella tarda serata di ieri, 9 agosto, i carabinieri della stazione di Contigliano hanno deferito in stato di arresto, alla procura della repubblica di Rieti M.V., trentenne reatino, perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio, commessi nei confronti dell’ex moglie.



Qualche ora prima infatti l’uomo, volendo incontrare per forza la donna, aveva iniziato a tempestarla di telefonate e messaggi. Appreso che la stessa si trovava a pranzo presso l’abitazione di una sua amica, si era portato sul posto e, al rifiuto dell’ex coniuge di uscire da casa, aveva iniziato a inveirle contro. Non pago di quello che stava facendo, il trentenne aveva forzato il cancello di ingresso della villetta, penetrando all’interno del giardino privato.



Solo il pronto intervento della pattuglia della stazione carabinieri di contigliano, nel frattempo allertata dall’ex coniuge attraverso il numero di emergenza unico 112, consentiva di evitare il peggio, evitando che qualcuno potesse rimanere ferito. Il trentenne veniva quindi bloccato dai militari e condotto in caserma per il prosieguo degli accertamenti.



Una volta al sicuro, l’ex moglie riferiva ai carabinieri che, quello odierno, era solo l’ultimo di una lunga serie di maltrattamenti che era stata costretta a subire fin dal 2015, episodi che in passato non aveva mai denunciato sia per paura dell’uomo, che per tentare di mantenere unita la famiglia.



A quel punto, M.V. Veniva dichiarato in stato di arresto e condotto presso l’abitazione della madre in regime di arresti domiciliari, mentre la ex moglie faceva ritorno presso la propria abitazione senza riportare ferite.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA