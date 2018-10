RIETI - Il 75enne Sergio Barbante che ieri ha accoltellato la moglie, Beatrice Testa, al museo Civico di Rieti, lo ha ribadito più volte nell'interrogatorio in questura, motivo per cui in via cautelativa e precauzionale è stato tratto in arresto ed è attualmente detenuto presso il carcere nuovo di Vazia.



Questa mattina nel corso della conferenza stampa tenutasi in questura il dirigente della Squadra mobile ha illustrato i dettagli dell'operazione e quanto accaduto in quei momenti di follia omicida nell'ingresso della struttura museale. L'uomo si era presentato con intenti conciliatori ma davanti al rifiuto della consorte di tornare a casa è espolsa la sua furia. Ultimo aggiornamento: 13:03