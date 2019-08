© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ cominciata l’avventura in Benin per Giulia Palumbo e Katia Pezzotti. Le due reatine sono volate nel villaggio di Lokoosa, dove resteranno per due settimane partecipando ad un progetto di volontariato nella casa famiglia intitolata ai fratelli Riccardo e Ruggero Di Flavio. Le ragazze sono risultate le vincitrici del concorso organizzato dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Rieti, grazie anche all’impegno degli amici dei due ragazzi: lo scopo dell’iniziativa era quello di ricordare i due ragazzi prematuramente scomparsi, coinvolgendo in un’iniziativa sociale i giovani reatini tra i 18 e i 35 anni.Il bando era stato lanciato a fine giugno 2018 e prevedeva che gli interessati realizzassero una composizione sul tema del volontariato, da presentare entro il 30 settembre 2018. Gli elaborati sono stati valutati da una commissione che ha giudicato quelli di Gilia Palumbo e Katia Pezzotti i migliori. Ora le due ragazze sono partite in missione insieme ad altri 18 ragazzi coordinati dal Movimento Shalom. Visto il grande successo di questa prima edizione, si sta già lavorando per la seconda edizione del concorso che metterà in palio altre due borse di studio per la prossima estate. Tutte le informazioni saranno pubblicate sulla pagina facebook Casa Famiglia Shalom Riccardo e Ruggero Di Flavio.