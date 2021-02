RIETI - Ancora un weekend di assembramenti (foto d'archivio) nei soliti luoghi cittadini di aggregazione e tantissime persone per le vie del centro. Proseguono capillari i controlli da parte delle forze dell’ordine in quelle zone dove le misure antiCovid spesso vengono dimenticate. Nel pomeriggio di sabato erano centinaia i giovani presenti a largo Bonfante, il piazzale antistante la scuola media Basilio Sisti. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine (carabinieri, municipale, guardia di finanza e polizia) con servizi di pattugliamento anche in borghese, sia a piedi che con auto civetta per garantire il rispetto del distanziamento sociale, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree ed evitare – cosa tutt’altro che semplice – pericolosi assembramenti in un momento in cui la curva locale dei contagi ha ripreso a salire. Servizi di controllo in auto hanno interessato anche strade e vicoli del centro storico cittadino con numerosi giovani fermati e identificati. Non solo un monitoraggio per far fronte all’emergenza epidemiologica ma anche un’attività di prevenzione e repressione in riferimento all’utilizzo di alcol e droga tra i giovani.

I recenti episodi di violenza e risse verificatisi di pomeriggio nel centro cittadino, in alcuni casi spinti dall’assunzione di alcol, o di giovani soccorsi dal personale medico del 118 per malori causati da bevande alcoliche hanno creato un certo allarme sociale e un’immediata risposta con un’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza. Inevitabilmente anche nella giornata di ieri – complice sole e gradevoli temperature – si sono registrati grandi afflussi di gente in via Roma, piazza Cavour e ponte Romano con un ampio dispiegamento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine. Numerose nel pomeriggio sono state le contravvenzioni elevate per auto parcheggiate in divieto di sosta a piazza Cavour. Si tratta, ormai da mesi, di controlli territoriali straordinari antiCovid delle forze di polizia intensificati dal questore Maria Luisa Di Lorenzo per evitare situazioni che possano ulteriormente favorire la diffusione del virus ma anche per attenzionare il fenomeno, purtroppo dilagante, legato all’utilizzo di alcol e droghe tra giovani e giovanissimi. Anche sul monte Terminillo controlli delle forze dell’ordine e caos-parcheggi con autovetture addirittura rimosse con il carroattrezzi.

