L'affluenza (parziale) alle 23 nei 7 Comuni per le Amministrative e per il referendum in tutto il Reatino

RIETI - L'affluenza alle 23 per le elezioni comunali nei 7 Comuni del Reatino in cui si vota e per i referendum nell'intera provincia di Rieti.

ELEZIONI COMUNALI

Affluenza complessiva:

Rieti:

Antrodoco: 69,69 (precedenti: 73,85%)

Casaprota: 63,75% (precedenti: 55,94%)

Cittaducale: 66,40% (precedenti: 76,21%)

Nespolo: 86,36 (precedenti: 86,21%)

Pescorocchiano: 71,76% (precedenti: 77,01%)

Salisano: 79,21% (precedenti 79,66%)

REFERENDUM

Per il referendum, con 73 Comuni su 73, l'affluenza alle 23 è stata del 32%.

I seggi hanno chiuso alle 23.