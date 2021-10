Elezioni comunali nel Reatino: l'affluenza nei dieci Comuni alle 23 di domenica è del 56,72%. Torri ha (quasi) scelto il sindaco

Domenica 3 Ottobre 2021, 23:19

RIETI - Seggi aperti in dieci Comuni del Reatino per le elezioni amministrative. Si vota anche lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15.

Questa l'affluenza alle urne alle ore 23 di domenica 3 ottobre che, nel complesso dei 10 Comuni, è del 56,72% .

Amatrice: 50,23%

Ascrea: 58,42%

Borbona: 52,16%

Borgo Velino: 63,30%

Cittareale: 72,49%

Collalto Sabino: 62,53%

Colle di Tora: 64,47%

Fiamignano: 62,52%

Monteleone Sabino: 66,95%

Torri in Sabina: 40%. Qui, con un solo candidato, il quorum del 40 per cento è stato raggiunto, ma deve esserci anche il 50% più uno dei voti espressi validi. La rielezione del sindaco Michele Concezzi sembra ormai a un passo.

Nelle precedenti elezioni amministrative nei Comuni interessati, alle 23, l'affluenza complessiva fu del 77,62%, ma, facendo riferimento a elezioni in anni diversi, in alcuni casi (come nel 2016) si votava in una sola giornata.