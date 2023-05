Aeroporto Ciuffelli, Sinibaldi-Rinaldi-Cuneo: «Lavoriamo per valorizzare la struttura»

RIETI - Su iniziativa del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, si è tenuta una riunione incentrata sullo sviluppo dell’aeroporto “Ciuffelli” di Rieti alla quale hanno partecipato l’assessore ai lavori pubblici, politiche per la ricostruzione, infrastrutture e viabilità della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, il Presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica e Consigliere federale Aeroclub d’Italia Stefano Bianchetti, l’Amministratore di Heli Production Europe Vittorio Masetti, il Presidente dell’Aeroclub Rieti Enrico Bagnoli, il Presidente del Consorzio Aeroportuale Rieti Alvise Pitoni.

«Abbiamo la ferma convinzione di restituire centralità all’aeroporto di Rieti, valorizzandolo e promuovendolo, anche in funzione turistica e di sviluppo economico – dichiarano il Sindaco Daniele Sinibaldi, il Presidente della Provincia Roberta Cuneo e l’assessore regionale Manuela Rinaldi – Per questo motivo abbiamo voluto convocare una prima riunione dalla quale è emerso che esistono margini operativi per raggiungere gli obiettivi e ci aggiorneremo presto per proseguire nel ragionamento. Intanto, abbiamo preso l’impegno ad avviare rapporti con ENAC e a valutare, con la Regione Lazio e il Ministero dei Trasporti, quali possano essere le principali opportunità a disposizione per valorizzare l’aeroporto Ciuffelli come merita».