Collevecchio, concerto dedicato al generale Mario Pezzi

RIETI - E' dedicato al generale Mario Pezzi, illustre cittadino di Collevecchio, il concerto che si svolgerà questo pomeriggio, 9 luglio, in Piazza Vittorio Emanuele. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Protezione Civile Locale, cade in occasione dell'85° anniversario del primato di altezza con aereo ad elica dell'aviatore. Il generale conquistò il suo primato (ancora imbattuto per i biplani con motore a pistoni e con propulsione ad elica) il 22 ottobre 1938 partendo dall'aeroporto di Guidonia a bordo di un biplano raggiungendo la quota di 17 083 metri. L'appuntamento di oggi è alle 18.30 per ascoltare le note dell'ensemble musicale ottoni e percussioni diretti dal maestro Marco Moroni.