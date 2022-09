Rieti, sequestro di serbatoi di carburante per miscelazioni fraudolente

RIETI - I funzionari Adm dell’Ufficio delle Dogane di Viterbo e della Sezione Operativa Territoriale di Rieti, unitamente al Laboratorio Chimico di Roma, hanno svolto, un’attività di verifica avente come scopo il controllo della qualità dei carburanti in commercio nel territorio, nonché atta ad appurare la presenza di miscelazioni fraudolente (“designer fuels”, miscelazioni con solventi di risulta o con prodotti agevolati). L’attività, posta in essere avvalendosi delle dotazioni tecnologiche all’avanguardia installate sul nuovo Laboratorio Chimico di Roma mobile a disposizione dell’Agenzia, ha permesso di avvalorare il lavoro di controllo portato avanti dagli Uffici coinvolti. La presenza in loco dei funzionari chimici del Laboratorio Chimico di Roma mobile ha consentito di ottenere dei risultati nell’arco di poche ore, garantendo un immediato riscontro all’attività di investigazione e di sorveglianza dell’Ufficio delle Dogane di Viterbo – Sezione Operativa Territoriale di Rieti. L’operazione antifrode congiunta ha permesso di rilevare una percentuale di circa il 9% di difformità nei campioni di gasolio analizzati a cui è seguito il sequestro dei relativi serbatoi di carburante.