Rieti, addio a Romano Taddei, artista del pane

RIETI - Si è spento questa mattina Romano Taddei Vittori, artista del pane, molto conosciuto in città. Una famiglia di fornai, la sua, con il primo forno aperto nella seconda metà dell'ottocento nel cuore di Rieti, in via del forno. Romano comincia a lavorare nel laboratorio, con annesso punto vendita, in via della Ripresa.Nato a Roma il 19 maggio del 41, sesto di sette figli, arrivò a Rieti all’età di otto anni, quando sua mamma lo affido alle cure della zia. Lascia la moglie Rita e i tre figli Valerio, Alessandro e Francesco, che ne hanno seguito le orme e che oggi ne sottolineano le qualità umane e professionali, ringraziando il personale dell’hospice San Francesco, che si è preso cura di lui, negli ultimi giorni.«Un anno fa si era ammalato di leucemia – ricordano i figli – Ha fatto tanti sacrifici per farci studiare e per mantenere l’attività. Non ci ha fatto mai mancare niente, anche nei momenti più difficili».Una vita colpita anche dalla perdita, nel 2016, dei due amati nipoti Benedetta e Giuseppe e della nuora Paola, vittime del terremoto ad Amatrice.Il forno Taddei Vittori si era trasferito nel 1997 in via Garibaldi e successivamente a Villa Reatina. La sede attuale è quella di Vazia, dove è ancora attivo.I funerali saranno celebrati lunedì alle 10.30 a Villa Reatina nella chiesa di San Giovanni Bosco.