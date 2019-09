© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È pronto a partire il campionato Acsi di Calcio a 5. L’Associazione Centri sportivi italiani in collaborazione alla Foresta Sporting Club, che sarà teatro del Torneo, sta raccogliendo le iscrizioni che hanno come termine ultimo il 4 ottobre o il raggiungimento delle 12 squadre. La formazione prima classificata al termine della stagione regolare e la vincitrice dei playoff andranno alle fasi nazionali di Montesilvano.«Sono molto soddisfatto e orgoglioso di avere di aver portato per la prima volta a Rieti il torneo nazionale Acsi - dichiara il responsabile provinciale Acsi Flavio Silvestri - Questo campionato non vuole andare in competizione con gli altri tornei del territorio ma va ad incrementare il patrimonio sportivo di questa città. Spero di raggiungere gli obiettivi prefissi con l’organizzazione di bel torneo sia a livello provinciale che nazionale, di cui sarò direttamente il responsabile. Faccio l’in bocca al lupo tutti e speriamo di dare un servizio in più per la città».