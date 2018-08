RIETI - Via Pennina chiusa al traffico veicolare per consentire agli addetti di Acqua pubblica sabina di intervenire nella tubatura che si è rotta e che ha trasformato via Pennina in un piccolo fiume.



La tubature rotta è all'altezza del Comune. La perdita è stata segnalata questa mattina, ma nel pomeriggio si èfatta più copiosa e si è reso necessario l'intervento di Acqua pubblica sabina.





Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12



