RIETI - Bomba d'acqua nella frazione di San Giovanni Reatino. Un ristorante della zona - il «Pantagruel» - che si affaccia sulla Salaria poco dopo la frazione è stato invaso dall'acqua e parte della strada che conduce alla frazione, in via Lavello, ha subito un vasto smottamento.



In zona stanno attulamente operando i vigili del fuoco di Rieti, la Polizia Municipale e i carabinieri. Le operazioni sono finalizzate alla pulizia del locale invaso dalla pioggia torrentizia e alla messa in sicurezza, con contestuale ripristino della viabilità nella parte di via Lavello che è franata e he al momento impedisce di raggiungere una abitazione privata e una stalla per il ricovero di diversi animali.



Da Roma, in aiuto, sta arrivando una squadra speciale dei vigili del fuoco, dotata di pompe idrovore che in breve dovrebbero svuotare il ristorante dall'acqua che lo ha invaso.



Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:59



