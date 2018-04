di Alessandra Lancia

RIETI - Sogea, messa in liquidazione. L’ordine del giorno presentato dal centrosinistra per chiedere di tornare alla fusione per incorporazione tra Aps e Sogea viene respinto dalla maggioranza, che opta piuttosto per la creazione di un tavolo tecnico per valutare la migliore soluzione per Sogea.



«Una maggioranza confusa e inconcludente decide di non decidere e questo rende più probabile la messa in lindi Sogea che noi invece volevamo scongiurare», dice l’ex sindaco Simone Petrangeli.



«Evitare la liquidazione di Sogea!Questo è l'obiettivo che si sono posti i consiglieri comunali di opposizione che hanno voluto la convocaz ione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda Sogea-Aps. Questo il senso del documento che oggi abbiamo proposto e votato in merito alla vicenda Sogea-Aps. Nel centrodestra la confusione regna sovrana, Sogea verrà liquidata e le conseguenze le subiranno i cittadini utenti ed i lavoratori tutti», dioce a nome dei gruppi di minoranza il capogruppo del Pd, Alessandro Mezzetti.



Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:11



