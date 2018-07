di Alessandra Lancia

RIETI - Massimo Filipponi (espresso dal comune di Rieti), Alessia Angelucci (espressa dalla Provincia) e Sara Marcelli (espressa dai sindaci della Sabina romana) sono i nuovi membri del consiglio di amministrazione di Acqua Pubblica Sabina.

L’elezione é avvenuta dopo un’assemblea tra sindaci ricca di rovesci e colpi di scena. Politicamente é una vittoria del centrodestra, che sul fil di delega rovescia l’asse tra Davide Basilicata e il centrosinistra a cui per un soffio non é riuscita l’elezione di Paolo Massarini.



Decisiva è stata la mossa del sindaco di Palombara Sabina, alessandro Palombi, che ha chiesto di verificare la validità del voto, di alcuni comuni per delega. In sede di verifica - con Paolo Trancassini a mimare la Var - è stato annullato il voto di Ascrea, Borgo Velino, Collalto, Greccio e Paganico, e questo ha ribaltato il risultato a sfavore di Massarini.

