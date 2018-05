di Samuele Annibaldi

RIETI - Revocata a Poggio Mirteto l’ordinanza sindacale che vietava l’utilizzo dell’acqua per usi potabili sull'intero territorio comunale. L’ordinanza era stata emessa a seguito di una improvvisa interruzione del flusso idrico dell'acquedotto comunale, dovuta a un inconveniente tecnico, e ai successivi interventi di riparazione. Immediate dopo le riparazioni le analisi per verificare la potabilità dell’acqua. Oggi sono arrivati i risultati che certificano il fatto che non ci sono problemi e che i valori riscontrati sono conformi ai parametri di legge e dunque l’acqua è potabile. Il sindaco ha emesso subito ordinanza di revoca della precedente annunciando che è possibile utilizzare l'acqua per scopi potabili ed alimentari.

