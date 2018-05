di Samuele Annibaldi

RIETI - Divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili sull'intero territorio di Poggio Mirteto. Con un'ordinanza di pochi minuti fa il sindaco Giancarlo Micarellli ha disposto il provvedimento che riguarda l'intero territorio mirtense. L'ordinanza sindacale arriva dopo che il gestore del servizio idrico integrato, Acqua Pubblica Sabina, ha comunicato che a causa di una improvvisa interruzione del flusso idrico dell'acquedotto comunale, dovuta a un inconveniente tecnico, e ai successivi interventi di riparazione, non veniva garantita la conformità delle normali condizioni d'esercizio. "Considerato che - si legge nel dispositivo dell'ordinanza- l'inconveniente potrebbe causare la non conformità dell’acqua destinata al consumo umano, per usi potabili ed alimentari, si ritiene opportuno e urgente emettere ordinanza contingibile ed urgente di limitazione d'uso dell’acqua a scopi idropotabili". Il Comune, nella persona del sindaco, considerato che si è reso necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare apposita ordinanza con il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili ed alimentari e che l’utilizzo dell’acqua è consentito unicamente per usi domestici e per l’igiene della persona, ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari in tutto il territorio comunale fino a revoca della stessa.

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:54



