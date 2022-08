A Poggio Perugino manca l'acqua da giorni

RIETI - Ferragosto buono, ma non per tutti. Chiedere ai residenti di Poggio Perugino, frazione di Rieti, dalla mattina della festa di Maria Assunta in cielo - dalle ore 7, per la precisione - senza acqua potabile. Una situazione che si sta protraendo da tre giorni e che da emergenza sembra essere ormai diventata cronica. Non c’è traccia di una goccia dai rubinetti, né se sono viste autobotti per il rifornimento, tanto meno si sono avute notizie su una possibile risoluzione rapida della situazione. A renderla nota sono stati un gruppo di residenti che si sono rivolti a Il Messaggero, segnalando il disservizio.



«Da tempo - spiegano - data la carenza idrica in atto, il flusso dell’acqua veniva interrotto dalle 7 alle 12. Ma dal giorno di Ferragosto, dopo l’interruzione, l’acqua non è più tornata e ormai sono tre giorni che siamo in questa situazione. Abbiamo subito segnalato il disservizio ad Aps, tramite il call center, e un tecnico, il giorno seguente, ci ha spiegato che c’era un guasto all’acquedotto che doveva essere riparato. Ma nulla, da lunedì si è più mosso. Né il Comune di Rieti ci ha mandato delle autobotti per tamponare l’emergenza. Non possiamo vivere in queste condizioni, non lo è possibile per nessuno quando siamo giunti nel 2022. Chiediamo una rapida risoluzione del guasto ad Aps e al Comune di Rieti di mandare delle autobotti per tamponare la problematica emersa».