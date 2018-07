Rieti, si rompe conduttura dell'acqua: completamente allagata via Battistini

RIETI - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina presto in via Battistini, angolo via Tito, a causa di un allagamento dovuto alla rottura della conduttura principale dell'acqua del servizio comunale.



I pompieri reatini arrivati in posto hanno messo in sicurezza l'area interessata e intercettato la falla insieme agli addetti dipendenti del servizio comunale che successivamente hanno eliminato il problema ripristinando la conduttura rotta.

Luned├Č 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA