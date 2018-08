di Emanuele Faraone

RIETI - Nottata ferragostana al fresco in via San Francesco in pieno centro storico cittadino. La rottura della conduttura idraulica principale ha provocato, nell'arco di pochi minuti, l'intero allagamento della via dal tratto più o meno all'altezza del ristorante "Zio Bà".



Un tappeto di acqua di circa 15 centimetri ha invaso la via cittadina creando qualche problema di mircoallagamenti in locali seminterrati e cantine al livello stradale. All'alba di questa mattina gran da fare per i tecnici e gli operai dell'ente gestore, Acque pubbliche sabine.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante dell'ufficio prevenzione generale e pubblico soccorso della questura di Rieti insieme ai vigili del fuoco e i tecnici Asp.



Sono tuttora in corso le operazioni di ripristino della conduttura e di aspirazione dell'acqua. Tra circa un'ora, assicurano i tecnici, anche la normale ripresa di fornitura dell'acqua.



Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:37



