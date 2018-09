RIETI - Un forte odore, quasi di mandorle, qualche colpo di tosse di troppo e la telefonata allarmata ai vigili del fuoco. Preoccupazione in via Carlo Sforza da parte di alcuni residenti di una palazzina di tre piani che hanno avvertito intorno alle 18 e 30 uno stranissimo odore.



Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e personale della squadra Volante della Questura. La palazzina è stata fatta interamente evacuare. Si tratterebbe, ma ancora non c'è una conferma ufficiale, di acido cianitricio, un liquido volatile incolore, i cui vapori hanno un tipico odore di mandorle amare. E' un composto molto reattivo e estremamente tossico: 300 ppm di vapori di acido cianidrico nell'aria possono uccidere una persona nell'arco di pochi minuti.



L'acido cianidrico è prodotto industrialmente e impiegato come reagente intermedio nella sintesi di numerosi composti chimici, come materie plastiche, coloranti, esplosivi, farmaci.



ISPEZIONE IN CORSO

Al momento i vigili del fuoco stanno ispezionando la palazzina per capire da dove proviene l'odore di acido cianidrico.

I controlli da parte degli specialisti dei vigili del fuoco si stanno prolungando e non si riesce a capire da dove provenga lo strano odore e cosa possa averlo provocato. La palazzina, come detto, è stata fatta evacuare. In tutto in strada ci sono circa venti persone.



Nel caso ci sia la necessità che queste persone passino la notte fuori dai loro appartamenti, il Comune sta cercando alloggi di sua proprietà per garantire alle persone evacuate un tetto per la notte.



Domenica 9 Settembre 2018



