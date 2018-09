OBIETTIVO COPPA CAROTTI

RIETI - L’Automobile Club Rieti rinnova le sue cariche per il quadriennio 2018-2022. Alle elezioni tenutesi lo scorso 4 settembre nella sede provinciale di largo Florenzo Spadoni, l’assemblea dei soci ha votato infatti per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell’Aci Rieti.Presieduta dal vice-presidente Cesare Franceschi – insieme a Luca Ferri, direttore dell’Aci Rieti, presente in veste di segretario - l’assemblea ha così eletto l’unica lista candidata alla guida dell’Aci Rieti, condotta da Innocenzo de Sanctis, che ha visto confermata, per altri quattro anni, la sua carica di presidente e di consigliere dell’ente automobilistico. Insieme a lui, nominati consiglieri anche Daniele Rossi, Luigi Cari, Cesare Franceschi, Paolo Gianfelice, mentre il ruolo di revisori dei conti è andato a Lanfranco Guidi e Dino Santucci.A presentarsi come unica candidata, nei mesi scorsi, era stata la lista guidata da De Sanctis, dopo gli ultimi 36 anni di presidenza targati de Sanctis, ininterrottamente alla guida dell’Aci Rieti dal 1982. Un rinnovo, quello in seno all’Aci, che fa il paio con la nuova commissione sportiva eletta pochi mesi fa, presieduta da Luigi Cari (e composta dai consiglieri comunali Roberto Donati e Maurizio Ramacogi, Carlo Ciccaglioni, Claudio Ursicino, Paolo Angelini, Alberto Ciferri, Roberto Musto, Giuliano Tavani, Antonio Scappa, Daniele Rossi e Luciano Provaroni) che, fin dal momento dell’elezione, ha lavorato per riportare in pista la Carotti dopo lo stop del 2016 e il percorso a metà del 2017.L’obbiettivo primario, dunque, ora, per l’Aci Rieti e la sua commissione sportiva, resta conquistare di nuovo – dopo averla persa – la validità della Coppa Carotti come tappa italiana del Campionato Italiano di Velocità in Montagna. Un traguardo che, dopo l’arrivo dell’osservatore nazionale Aci a Rieti nei giorni della gara (gli scorsi 14 e 15 luglio) e dopo le prime impressioni post-Carotti, è apparso alla portata della Rieti-Terminillo, che dovrà tuttavia attendere le prossime settimane per averne conferma definitiva (e contare così, dal prossimo anno, anche su un maggior numero di piloti alla partenza, considerata la validità italiana). Poi, ci sarà da risalire la china fino a sperare di poter nuovamente ottenere anche la validità europea, che riporterebbe ufficialmente la Carotti fra le gare più importanti del panorama europeo.