Rieti, torna il Trofeo italiano Aci di regolarità fuoristrada 4x4

RIETI - Gara finale, a Rieti, per il Trofeo italiano di regolarità fuoristrada 4x4. Dopo quindici anni, Automobile Club di Rieti e Federazione Italiana Fuoristrada riportano nel Reatino la gara di off road. L'appuntamento con la tappa finale del Trofeo Aci Sport Regolarità Turistica Fuoristrada, patrocinato dal Comune di Rieti, è oggi e coinvolgerà 20 equipaggi.

Il tracciato

Partenza alle 15 da piazza Vittorio Emanuele II verso il Terminillo. Sugli sterrati della montagna si svolgeranno tre prove speciali, che interessano i Comuni di Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Micigliano, Antrodoco e Borgo Velino, oltre alle frazioni di Vazia e Santa Rufina, per una lunghezza di 90 chilometri cronometrati. Il tracciato è delineato da Roma 4x4 Adventure su percorsi tecnicamente impegnativi. «Con questa manifestazione - osserva Innocenzo de Sanctis, presidente dell'Automobile Club di Rieti - offriamo agli amanti del motorsport e del fuoristrada una nuova esperienza agonistica eccezionale. L'Ac Rieti rafforza il proprio impegno nella promozione e nella valorizzazione di un territorio dalle grandi potenzialità turistiche». «Nel pieno rispetto delle disposizioni antiCovid - afferma Ottavio Busardò, direttore dell'Automobile Club di Rieti - l'evento richiama migliaia di appassionati, facendo leva sulla grande tradizione sportiva del Reatino: la Coppa Carotti è la punta di diamante di un sistema locale che può vantare tanto altro. Malgrado le tante difficoltà organizzative in un periodo difficile come questo, siamo riusciti a riportare nel territorio una competizione prestigiosa come il Trofeo Aci, che mancava dal 2006». Le iscrizioni alla gara sono ancora aperte.