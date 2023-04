Ac Rieti: al via il corso gratuito per ufficiali di gara

RIETI - Si svolgerà nelle giornate del 18, 21 e 28 aprile il corso federale organizzato dall'Automobile Club Rieti e da Aci Sport per diventare Ufficiali di Gara e conseguire la qualifica di Commissari di Percorso e Commissari di Percorso Qualificati.

Il corso, gratuito e aperto a tutti gli appassionati di sport motoristici, si svolgerà dalle 18:30 alle 21 presso la sede dell’associazione Alcli Giorgio e Silvia di Rieti, in via del Terminillo. Il percorso formativo culminerà poi con l'esame finale in programma sabato 29 aprile, alle 15 presso la stessa sede.

Gli ufficiali che supereranno il corso saranno poi i protagonisti delle oltre 900 gare organizzate dalla Federazione Aci in tutta Italia durante l'anno, con un Calendario Sportivo continuo di appuntamenti in più di oltre 25 discipline sportive motoristiche, regolamentate dalla Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia e dalla Direzione per lo Sport Automobilistico Aci.

«La passione è l'elemento trainante in ogni sport - dichiara Alessandro de Sanctis, presidente dell'Automobile Club Rieti - e soprattutto nelle competizioni automobilistiche rappresenta la prima fonte di energia non soltanto per i motori delle auto, ma ancora di più per i piloti, i copiloti, i meccanici, i team, gli organizzatori e i tifosi che ogni giorno colorano il mondo delle corse. Un mondo in cui gli ufficiali di gara svolgono il fondamentale ruolo di garanti del rispetto delle regole federali da parte di tutti, ma anche quello di interpreti attivi della sicurezza lungo tutto il percorso a vantaggio di piloti, addetti ai lavori e spettatori».

Per maggiori info sul corso di Ufficiali di Gara dell’AC Rieti, si può fare riferimento al seguente link : https://rieti.aci.it/CORSO-UFFICIALI-DI-GARA-AC-RIETI .