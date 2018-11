Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Completate le deperimetrazioni anche nelle frazioni di Accumoli: con l’approvazione in Giunta dell’ultima delibera regionale sulla località di Fonte del Campo potrà essere avviata la ricostruzione con tempi e procedure più snelle nel Comune di Accumoli. Resta solo da individuare la delocalizzazione di due aree da parte del Comune, mentre la Direzione regionale Urbanistica ha completato la sua attività di verifica e autorizzazione.La Regione ha stabilito i perimetri urbanistici all’interno dei quali avverrà la riqualificazione post terremoto dei centri storici di 6 Comuni e di circa 60 frazioni. Queste perimetrazioni sono state definite attraverso un’accurata istruttoria tecnica tra l’Amministrazione regionale, l’Ufficio per la ricostruzione del sisma e i Comuni interessati, con l’obiettivo di pianificare le opere e i relativi servizi in zone sicure dal punto di vista geologico, coinvolgendo i proprietari degli immobili. Così in una nota la Regione Lazio.