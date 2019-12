Ultimo aggiornamento: 20:28

RIETI - Si è svolto oggi - venerdì 6 dicembre - l’incontro “Il post sisma nell’Italia centrale, il ruolo della Cooperazione tra ricostruzione materiale e del tessuto sociale”, organizzato da Legacoop Nazionale e Legacoop Lazio presso la Cooperativa Agricola Zootecnica Grisciano nel comune di Accumoli.“Crediamo che sia il momento di entrare in una nuova fase della ricostruzione, dopo i tanti interventi che abbiamo messo in campo ad Accumoli e Amatrice nei momenti dell’emergenza -ha detto l’Assessore al Lavoro e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino- in questa fase c’è bisogno anche della collaborazione di tutti i privati, affinché possano presentare la domanda per avere l’autorizzazione ed effettivamente dare corpo ad una ricostruzione individuale, molto importante per il nostro territorio. La Regione Lazio continuerà ad essere presente per favorire il reinsediamento e il reinserimento sociale, economico e produttivo in questo territorio”.La Regione Lazio sta infatti partendo con la seconda fase del Patto per lo Sviluppo delle zone colpite dal sisma, iniziando dall’analisi di cosa è stato fatto per arrivare a progettare le azioni future. La giornata ha rappresentato quindi un momento di riflessione dopo un triennio di lavoro nelle zone interessate dal sisma dell’agosto 2016, che ha visto impegnate le Istituzioni ma anche la stessa Legacoop, che aveva fin da subito istituito un fondo destinato alle popolazioni colpite dal terremoto e alle Cooperative presenti nei territori oggetto della catastrofe.Nel cratere sismico laziale parte di questi aiuti sono stati destinati alla Cooperativa Rinascita 78 di Illica e alla Cooperativa Agricola Zootecnica Grisciano, che ha subito ingenti danni alle proprie strutture ricettive e di ricovero degli animali. “Questo territorio è mutato dall’agosto del 2016 -ha detto Massimo Pelosi, Responsabile Legacoop Lazio Distretto Lazio Nord- nel mutare del territorio è però rimasto sicuramente in piedi qualcosa di immutabile e di non delocalizzabile: l’ambiente naturale, il paesaggio agrario e la forza degli agricoltori e degli allevatori di queste terre. Loro sono rimasti perché per primi dovevano, ma per primi sentivano, di dover restare qui”.Presente all’incontro anche Enrica Onorati, Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, che ha guidato il sopralluogo presso i nuovi alloggi e le nuove stalle donate alla Cooperativa Grisciano. Presente anche Franca D’Angeli, Sindaco di Accumoli: “la Cooperazione in generale e le Cooperative di Comunità in particolate possono rappresentare uno strumento al servizio dei cittadini per ricucire le filiere, rimettere in piedi il tessuto sociale e gestire insieme dei servizi che un singolo Comune non riuscirebbe ad erogare”.Mauro Lusetti, Presidente Legacoop Nazionale, ha ribadito come la Cooperazione “sia in grado di farsi promotrice di un nuovo modello di sviluppo, in grado di ricucire i legami sociali e dare nuovo slancio al tessuto economico anche delle aree più svantaggiate del Paese”.L’impegno concreto di Legacoop, nelle aree colpite dal sisma, si è concentrato ancor più direttamente sul concetto di comunità, attraverso la creazione di una Task force dedicata al sostegno psico-sociale alle popolazioni vittime di emergenze, in collaborazione con le Istituzioni preposte. Anna Vettigli, Responsabile Legacoopsociali Lazio, ha speigato che questa è la mission della Task force CoopAID, nata dalla collaborazione tra la ong IsraAid e Legacoop Lazio, con il supporto di Legacoopsociali, Legacoop e Coopfond. La Task force ha iniziato la propria attività con alcuni interventi ad Amatrice, grazie al progetto “Comunità in Gioco”, per rafforzare la resilienza dei singoli e contribuire a ricostruire la comunità di riferimento.Sono intervenuti all’incontro anche l’Associazione Arquata Potest, Vincenza Bufacchi, Direttrice CNA Rieti, e Alberto Clementelli del Consorzio CISA.