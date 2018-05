RIETI - Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ha reso noto di avere devoluto ai terremotati del centro Italia la dotazione economica del Premio Carlo V che gli è stato consegnato oggi da re Felipe VI di Spagna. I 30mila euro del Premio sono stati devoluti da Tajani ai comuni di Arquata del Tronto, Norcia e Accumoli. «So che non basta ma questo simbolico gesto servirà a ricordarci che l'Ue è innanzitutto solidarietà con chi ne ha più bisogno», ha detto Tajani. «In occasione della mia elezione poco più di un anno fa ho dedicato le mie prime parole da presidente del parlamento europeo alle vittime dei terremoti nell'Italia centrale», ha ricordato: «Non le ho dimenticate».



IL SINDACO PETRUCCI

«È con grande piacere che accogliamo la notizia che al presidente del Parlamento Europeo sia stato assegnato un premio così prestigioso. Con ancora maggiore entusiasmo apprendiamo che il presidente ha deciso di devolvere il premio alle popolazioni di Accumoli, Arquata del Tronto e Norcia». Così in una nota il sindaco di Accumoli,

Stefano Petrucci, commentando la scelta del presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, di devolvere ai tre comuni colpiti dal terremoto il Premio europeo Carlo V. «Come già dichiarato dallo stesso On. Tajani - prosegue Petrucci - questo gesto deve servire a mantenere alta l'attenzione sui nostri territori, che duramente colpiti dagli eventi sismici del 2016, stanno provando a risollevarsi seppur con grande sforzo. Abbiamo bisogno per ricostruire la nostra comunità dell'aiuto di tutti sia economico che morale, e che siano messi in campo - conclude il sindaco di Accumoli - tutti gli strumenti normativi ed economici necessari».

