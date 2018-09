RIETI - Ha preso il via ieri, al tribunale di Rieti, il processo sulle eventuali responsabilità per il crollo, nel terremoto del 24 agosto 2016, del campanile di Accumoli sulla casa abitata in affitto dalla famiglia Tuccio, che rimase uccisa: quattro le vittime, padre, madre e i loro due figli piccoli. I parenti delle vittime hanno auspicato che ora pretendono sia fatta chiarezza sulle cause. Sette le persone accusate, tra cui l’attuale sindaco del paese epicentro del sisma, Stefano Petrucci.



