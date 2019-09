© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A tre anni dalle scosse che hanno raso al suolo Accumoli e le proprie frazioni, domenica prossima, 6 ottobre, tornano nel Comune del reatino due monumenti simbolo per la comunità. Restaurati, verranno riposizionati nel centro Sae del capoluogoIn onore al proprio nome, l’Associazione Radici Accumolesi continua nella propria azione volta a mantenere vivo il senso di appartenenza della popolazione del Comune raso al suolo dal terremoto di tre anni fa. Domenica prossima, 6 ottobre, torneranno a casa due monumenti identitari per la comunità accumolese. Un evento di portata simbolica – accolta dal Comune di Accumoli – perché residenti e non, potranno ritrovare nel centro Sae del capoluogo proprio quei monumenti che erano posti nei giardini di piazza San Francesco, all’ingresso del paese.Si tratta delle prime opere a tornare fra i cittadini dopo il sisma del 2016.Il monumento a Salvatore Tommasi, luminare della ricerca medica di metà Ottocento e patriota risorgimentale, era stato eretto nel 1927; è stato restaurato a cura dell’Associazione Radici Accumolesi che si è fatta promotrice di una raccolta fondi.Il monumento ai Caduti invece, inaugurato nel 1958, è stato restaurato grazie all’intervento dell’Associazione Nazionale Alpini regionale del Lazio e del gruppo alpini di Accumoli.La cerimonia di riposizionamento avrà luogo domenica prossima 6 ottobre nel centro Sae di Accumoli a partire dalle 10.Alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Radici Accumolesi, hanno aderito: la Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti; il Rotary- E-Club Fenice del Tronto; il Lions Club Amatrice Valle del Velino; l’Associazione Bikers Invasori di Roma, Italia Nostra L’Aquila; Archeoclub L’Aquila; Banca Credito Cooperativo Roma; Laga Insieme onlus e Studio Odontotecnico Puzzilli.Il restauro del Monumento a Salvatore Tommasi è stato opera della restauratrice Stefania Zucconi. Il progetto della ricollocazione è stato dell’ing. Roberto Spadoni. I lavori edili della ditta Alfredo Paluzzi.