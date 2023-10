Pescorocchiano, giovane accoltellato: un arresto, due persone in ospedale

RIETI - Accoltellato e accoltellatore entrambi ricoverati presso l'ospedale di Rieti con l'aggressore piantonato e in stato di fermo. Questo l'esito di una lite scaturita per futili motivi e che ha portato - a Sant'Elpidio di Pescorocchiano - al ferimento di un giovane, colpito all'addome da un fendente, e al fermo di un pensionato in stato di alterazione al momento dei fatti. Entrambi i soggetti sono del posto.

Una persona arrestata dai carabinieri.