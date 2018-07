RIETI - Un uomo di 45 anni è stato accoltellato ieri sera alle 22 circa a Fiano Romano durante una lite con un 38enne. Portato in carcere a Rieti. Secondo quanto ricostruito i due uomini stavano discutendo per futili motivi quando il 38enne ha estratto un coltello colpendo l'altro uomo all'addome ed è poi fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Fiano Romano che hanno rintracciato e arrestato il 45enne per tentato omicidio e porto

abusivo d'armi. L'uomo già gravato dal provvedimento di obbligo di dimora è stato portato nel carcere di Rieti. Il ferito è stato medicato all'ospedale Sant'Andrea con una prognosi di 10 giorni.

