RIETI - Un uomo accoltellato dal coinquilino, arrestato dai carabinieri.



E' successo a Forano. I carabinieri della stazione di Stimigliano, con i colleghi del Norm di Poggio Mirteto, hanno arrestato un uomo di 52 anni, nigeriano, domiciliato a Forano. Dopo una discussione per futili motivi con il coinquilino, anch'egli nigeriano, l'uomo lo ha accoltellato con un coltello da cucina, colpendolo alla spalla. Il ferito è stato trasportato all'ospedale: per lui una prognosi di 25 giorni. L'uomo, arrestato, è stato posto ai domiciliari in un'altra abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica di Rieti.



LA DENUNCIA

E in operazioni di controllo e prevenzione, i carabinieri dela Compagnia di Poggio Mirteto hanno denunciato una commerciante cinese: aveva venduto artifizi pirotecnici a un minorenne di Poggio Mirteto. Ultimo aggiornamento: 12:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA