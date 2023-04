C’è la proroga per la possibilità di accensione degli impianti termici a Rieti

RIETI - In considerazione delle previsioni meteorologiche che per i prossimi giorni indicano un calo termico di alcuni gradi rispetto alle temperature medie del periodo, in particolare per quanto riguarda i valori minimi nelle ore notturne e nel primo mattino, il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha firmato un’ordinanza che dispone la facoltà di avviare e protrarre il funzionamento degli impianti termici sul territorio della Città fino a venerdì 14 aprile compreso, fino ad un massimo di cinque ore giornaliere.

L’ordinanza integrale è disponibile sull’Albo Pretorio online al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=wt00036611&IdMePubblica=1423&Archivio=