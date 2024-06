Accademia Calcio Sabina e il Real Sabina insieme per far decollare calcio e futsal al femminile

RIETI - Due realtà della Sabina si uniscono per un progetto che mira alla promozione del calcio femminile sul territorio. L’Accademia Calcio Sabina e il Real Sabina in sinergia vogliono permettere così a giovani atlete di cimentarsi nel calcio a 5 e a 11. Un progetto che parte fin dalla scuola calcio di base con l’inserimento delle bambine guidato da esperti del settore. Le bambine che vorranno partecipare saranno inizialmente inserite in formazioni miste, con lo scopo di dare le basi del gioco e creare un ambiente inclusivo.

L’obiettivo finale è quello di creare realtà e squadre in grado di rappresentare le due società nel settore giovanile agonistico anche in ambito regionale. Le atlete potranno cimentarsi nelle due attività (a 5 e a 11) anche contemporaneamente e saranno costantemente seguite da uno staff di livello, con tecnici qualificati e con grande esperienza nell’ambiente del calcio femminile.

Daniele Valenti sarà il responsabile tecnico e coordinatore per il Futsal (calcio a 5) mentre Elena Angelelli sarò la coordinatrice per il calcio a 11 insieme a Puja Dotti.

Siamo certi che il nostro movimento, di promozione del calcio femminile, sia di sprono per tutte le ragazze del nostro territorio, che vorranno sperimentare questa bellissima disciplina e partecipare ad un modello di scuola calcio al femminile» si legge in un comunicato congiunto divulgato dalle due società.

Saranno presto realizzati open day e raduni per permettere periodi di prova a tutte le ragazze interessate al progetto. Le date saranno a breve rese note sui canali social di AccademiaCalcio Sabina e Real Sabina.