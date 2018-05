RIETI - Sono iniziati questa mattina gli interventi finalizzati all'abbattimento delle due superfetazioni sorte, negli anni Sessanta nei giardini dell'ex ospedale civile, per ospitare i reparti di ortopedia e otorinolaringoiatria. I lavori, attivati dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione post sisma della Regione Lazio, erano stati richiesti dall'amministrazione comunale al fine di mettere in sicurezza l'area.

“Come noto nei mesi scorsi sono stati effettuati diversi sopralluoghi – dichiara il sindaco Cicchetti - . La volontà del Comune di Rieti è, infatti, di riportare la struttura prima di tutto in sicurezza e quindi riqualificarla per restituirla alla fruizione da parte dei cittadini”.

“Finora – aggiunge – abbiamo riscontrato una positiva disponibilità da parte della Regione Lazio, in particolare dell’assessore al Demanio e Patrimonio, Alessandra Sartore. Nel caso degli interventi appena avviati anche la struttura che si occupa di ricostruzione post sisma, guidata da Stefano Fermante, si è dimostrata sensibile alle richieste pervenute dal Comune di Rieti”.

