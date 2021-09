8 ore di basket, l’iniziativa di Rieti Basket City, WeCamp e Willie Basket Rieti apre la stagione

Venerdì 3 Settembre 2021, 17:35

RIETI - Succederà l’8 settembre al Parco Il Coriandolo “Spazio Willie” e sarà la prima volta per Rieti. Otto ore di basket, senza interruzioni!

L’iniziativa, davvero unica per la nostra città, è frutto del lavoro di tre realtà sportive tra le più attive nel territorio reatino: Rieti Basket City, WeCamp e Willie Basket Rieti.

A coordinare il tutto saranno i membri dello staff delle tre società che gestiranno questo originale evento con lo scopo di salutare la stagione estiva, inaugurare la stagione sportiva 2021/2022 e, soprattutto, promuovere una volta di più questo meraviglioso sport.

Due squadre si affronteranno, senza interruzioni, dalle 16,00 alle 24,00.

A scendere in campo saranno giovani cestisti (i più giovani saranno i ragazzi nati nel 2016) ma anche i loro genitori, insieme ad amatori e vecchie glorie del basket reatino. Prenderanno parte all’evento anche importanti personaggi sportivi della città, giocatori e staff tecnici di diverse società cestistiche non solo reatine. Diverse generazioni di amanti del basket, protagonisti di una serata indimenticabile.

L’invito a partecipare è ovviamente esteso a tutti gli appassionati di basket ed indistintamente a tutti coloro che, nati dal 2016 in poi, vorranno prendere parte a questa eccezionale iniziativa e scendere in campo per la più straordinaria delle partite.

Per prendere parte all’evento è necessario contattare gli organizzatori, entro e non oltre lunedì 6 settembre, ai seguenti numeri: Gianluca 338.3696516 - Andrea 389.1895828 - Marco 335.306159.

Durante l’intera durata della manifestazione sarà possibile gustare pizza e specialità fritte. Sarà infatti allestito uno stand gastronomico grazie alla collaborazione con “Sfizi e Fritti”.