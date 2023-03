8 marzo: il Comune di Rieti per le donne, gli artisti reatini espongono al palazzo comunale

RIETI - Come ogni anno, l’assessorato alle politiche sociali e il Comune di Rieti in prima fila per celebrare la Festa delle donne. Domani, mercoledì 8 marzo, grazie alla collaborazione tra l’assessore Giovanna Palomba e l’assessore alla cultura Letizia Rosati, il Palazzo comunale – Piazza Vittorio Emanuele II – ospiterà l’iniziativa “Donna è…i pittori reatini raccontano le donne”. La sede comunale si trasformerà, per un giorno, in una galleria d’arte con l’esposizione, lungo lo scalone che porta alla Sala consiliare e al Museo Civico, di opere di artisti reatini che hanno voluto raccontare le donne in ogni sfaccettatura.

Gli artisti reatini che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa sono Simona Bernardini, Riccarda Gunnella, Loredana Sinibaldi, Maurizio Guadagnoli, Maria Rita Rossi, Claudio Micheli, Colomba Martellucci, Marcella Francucci, Maia Palmieri, Federica Paolucci detta ‘Nanina’, Gianni Turina, Giuseppe Ferretti, Silvia Ridolfi, Lucia Ricciardi,

«Abbiamo voluto celebrare la figura femminile attraverso il racconto artistico di autori reatini che, con la propria opera, hanno voluto omaggiare le donne – dichiara l’assessore alle politiche sociali Giovanna Palomba – Aprire la casa comunale all’arte in un giorno di festa ci è sembrato un piccolo ma significativo gesto per rendere omaggio alle donne, protagoniste della società e delle comunità».

Il Comune di Rieti, inoltre, sempre per la giornata di domani, ha concesso il patrocinio all’iniziativa della ASL di Rieti, alla quale porterà il saluto l’assessore Giovanna Palomba, organizzata presso la Sala consiliare del Comune di Rieti alle ore 12 dedicata alla presentazione del progetto “Movimento è Benessere”, che prevede varie attività sportive, realizzato in collaborazione con l'Ass.ne ALCLI di Rieti e rivolto alle donne affette da malattie Oncologiche.