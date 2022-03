8 marzo, una mattonella per Amatrice a sostegno delle donne

RIETI - Non poteva non essere promosso dalla Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni, per l’8 marzo, ricorrenza della “Festa della Donna” un progetto legato ad un‘arte così antica e che tanto ci appartiene, a sostegno delle “Donne” di ogni età, a sostegno del diritto al lavoro che in questi 2 anni di Pandemia, ci ha colpite in modo particolare, contro ogni previsione.



Una mattonella per Amatrice, lanciato sui social solo poche settimane fa, ha visto donne di tutta Italia rispondere a questo invito, logicamente, coinvolgendo in primis le donne del nostro territorio.

Lo scopo finale, un’installazione ed una mostra con oggetti di arredo e complementi realizzati con le mattonelle che si stanno raccogliendo e con coperte, mantelle storiche, recuperate dalle nostre case,

L’adozione delle mattonelle realizzate con offerta libera andrà a finanziare una borsa di studio rivolta ad una ragazza/o del territorio con diploma di Scuola Alberghiera, con il fine di perseguire un corso di Alta Formazione presso una scuola di cucina o Chef Stellato.

PROGRAMMA:



· 5 e 6 marzo: installazione mattonelle, esposizione di oggetti realizzati con le mattonelle fatte dalle donne, esposizione di oggetti del passato realizzati all’uncinetto;

· 8 marzo: presentazione ed apertura del bando per la Borsa di Studio.